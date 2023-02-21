Яркин Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркин Виктор Викторович

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

15.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
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