Иоанн Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1756
Отец: Алексей Алексеев
Мать: Татьяна Гаврилова
Иоанн Алексеевич (1756 — ?) Родился в семье дьякона села Артюкова Пошехонского уезда Алексея Алексеевича. С 1782 года — дьякон в том же селе. Жена его Марина Игнатьевна (1760-?), дочь священника Игнат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Игнатьева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Марина Игнатьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Иоаннов
Мать ребёнка: Марина Игнатьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Марина Игнатьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Иоаннов
Мать ребёнка: Марина Игнатьева
Смерть
Неизвестно