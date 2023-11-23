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Иоанн Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Татьяна Гаврилова

Иоанн Алексеевич (1756 — ?) Родился в семье дьякона села Артюкова Пошехонского уезда Алексея Алексеевича. С 1782 года — дьякон в том же селе. Жена его Марина Игнатьевна (1760-?), дочь священника Игнат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Игнатьева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Марина Игнатьева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Иоаннов

Мать ребёнка: Марина Игнатьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Марина Игнатьева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Иоаннов

Мать ребёнка: Марина Игнатьева

Смерть
Неизвестно

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