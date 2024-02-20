Тимофеева (Сербинова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Сербинова) Лидия Александровна

Тимофеева (Сербинова) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сербинов Александр Михайлович

Мать: Сербинова Павла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Петр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close