Кубасов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубасов не известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Кубасов Иван Викторович

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кубасов Николай Викторович

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Кубасов Илья Викторович

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: (Кубасова) Анастасия (Анастасья) Викторовна

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кубасов Пётр Викторович

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: (Кубасова) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Кубасова) Пелагея Викторовна

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Кубасова) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Кубасова) Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Кубасова Агафья

Смерть
Неизвестно

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