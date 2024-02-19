Кубасов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кубасов не известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Кубасов Николай Викторович
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: (Кубасова) Анастасия (Анастасья) Викторовна
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: (Кубасова) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Кубасова) Пелагея Викторовна
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Кубасова) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Кубасова) Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Кубасова Агафья
Смерть
Неизвестно