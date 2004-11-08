Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.11.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Каминский Михаил Васильевич

Тухинское кладбище Сенно, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каминский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каминский Михаил Васильевич

Смерть
08.11.2004
Похороны
Неизвестно
Тухинское кладбище Сенно, Витебская область, Беларусь
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