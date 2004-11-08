Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.11.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Каминский Михаил Васильевич
Тухинское кладбище Сенно, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каминский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каминский Михаил Васильевич
Смерть
08.11.2004
Похороны
Неизвестно
Тухинское кладбище Сенно, Витебская область, Беларусь