Павлов Архипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Павлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1849
Мать ребёнка: Павлова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья Архиповна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1854
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Архиповна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анна Архиповна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно