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Павлов Архипп Иванович

Место рождения

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Павлов Иван Иванович

Мать: Павлова Степанида Алексеевна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.10.1849

Сын: Павлов Дмитрий Архипович

Мать ребёнка: Павлова Дарья Михайловна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Архиповна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.08.1854

Сын: Павлов Андрей Архиппович

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Архиповна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анна Архиповна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Ивановна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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