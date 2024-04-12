Михеев Меркурий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти25.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение - деревня АРТЮХИ
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Трошанина Анна Меркурьевна
Мать ребёнка: Михеева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Валентина Меркурьевна
Мать ребёнка: Михеева Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Она очень не любила мужа Меркурия. Ее заставил отец (Тимофей)выйти замуж за него ( взял возжи даже). Тимофей и Василий были большие друзья. И Фёкла очень не любила свою дочь Анну, которая была похожа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
25.07.1944
Убит на войне. Рядовой