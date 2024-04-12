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Михеев Меркурий Васильевич

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Место рождения

Богоявленское, Сычевский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Михей

Мать: Василиса

Богоявленское, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение - деревня АРТЮХИ
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Трошанина Анна Меркурьевна

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Тимофеевна

Богоявленское, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Валентина Меркурьевна

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Пелагея Тимофеевна

Она очень не любила мужа Меркурия. Ее заставил отец (Тимофей)выйти замуж за него ( взял возжи даже). Тимофей и Василий были большие друзья. И Фёкла очень не любила свою дочь Анну, которая была похожа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
25.07.1944
Убит на войне. Рядовой
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