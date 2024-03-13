Русанова (Трипельгорн) Светлана Викторовна
Место рожденияКоркино, Челябинская область, Россия
Дата рождения26.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1989
Коркино, Челябинская область, Россия
Образование
1994
Образование
2003
Образование
2006
Бракосочетание
28.?.2007
Коркино, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
01.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русанов Сергей Александрович
Коркино, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
20.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русанов Сергей Александрович
Коркино, Челябинская область, Россия
Место жительства
Неизвестно