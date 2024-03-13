Русанова (Трипельгорн) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Трипельгорн) Светлана Викторовна

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Место рождения

Коркино, Челябинская область, Россия

Дата рождения

26.04.1989

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1989

Отец: Трипельгорн Виктор Владимирович

Мать: Трипельгорн Алена Владимировна

Коркино, Челябинская область, Россия
Образование
1994
Образование
2003
Образование
2006
Бракосочетание
28.?.2007

Муж: Русанов Сергей Александрович

Коркино, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
01.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русанов Сергей Александрович

Коркино, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
20.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русанов Сергей Александрович

Коркино, Челябинская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
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