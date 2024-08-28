Шухтуев Максим Михайлов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шухтуев Григорий Максимов
Мать ребёнка: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова
Смерть
1822
Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан