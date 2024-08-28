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Шухтуев Максим Михайлов

Место рождения

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шухтуев Сидор Максимов

Мать ребёнка: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шухтуев Егор Максимов

Мать ребёнка: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шухтуев Григорий Максимов

Мать ребёнка: Шухтуева Дарья (Анна) Федорова

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
1822
Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

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