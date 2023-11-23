Богословский Александр Сергеев
Место рожденияс. Юцкое, Ярославского уезда
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1839
Богословский Александр Сергеевич (1839 - ?) Родился в семье священника села Юцкого Ярославского уезда Сергея Сахарова. Священник Благовещенской церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем Ярославской г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно