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Богословский Александр Сергеев

Место рождения

с. Юцкое, Ярославского уезда

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Сахаров Сергей Феодосьев

Мать: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Богословский Александр Сергеевич (1839 - ?) Родился в семье священника села Юцкого Ярославского уезда Сергея Сахарова. Священник Благовещенской церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем Ярославской г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская (Розова) Александра Васильева

Смерть
Неизвестно

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