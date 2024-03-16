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Емельянов Александр Викторович
Емельянов Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Емельянов Виктор Семёнович
1927 г.р.
Мать
Аникеева Нина Ивановна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Емельянов Виктор Семёнович
Мать:
Аникеева Нина Ивановна
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