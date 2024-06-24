Костяева Перелетова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Перелётов Алексей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1892 ст.
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаевская волость, село Преображенское Пичаево-Тож
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Костяев Федор Ильич
Отец ребёнка: Костяев Илья Николаевич
Смерть
Неизвестно