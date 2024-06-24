Костяева Перелетова Пелагея Алексеевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костяева Перелетова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Перелётов Алексей Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1892 ст.

Муж: Костяев Илья Николаевич

Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаевская волость, село Преображенское Пичаево-Тож
Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Костяев Федор Ильич

Отец ребёнка: Костяев Илья Николаевич

Смерть
Неизвестно

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