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Перунов Алексей Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Перунов Никон Дмитреевич

Мать: (Перунова) Дарья Романовна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перунова (Козелева) Ирина Фроловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перунова (Козелева) Ирина Фроловна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перунова (Козелева) Ирина Фроловна

Рождение ребёнка
19.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перунова (Козелева) Ирина Фроловна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

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