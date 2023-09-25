Перунов Алексей Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
19.01.1951
Кишинёв, Муниципий Кишинёв