Ивченко Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ивченко Максим Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ивченко Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: Ивченко Надежда Петровна

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченко Самуил Степанович

Мать ребёнка: Ивченко Надежда Петровна

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Надежда Петровна

вторая жена
Смерть
Неизвестно
Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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