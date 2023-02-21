Ивченко Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ивченко Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ивченко Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: Ивченко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивченко Самуил Степанович
Мать ребёнка: Ивченко Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Надежда Петровна
вторая жена
Смерть
Неизвестно