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Karhu Joonas Antinpoika

Место рождения

Lemi, Kaamanniemi 1

Дата рождения

01.06.1800

Дата смерти

23.03.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1835

Дочь: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Karhu) Eeva Joonaksentytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.03.1870

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