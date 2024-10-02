Karhu Joonas Antinpoika
Место рожденияLemi, Kaamanniemi 1
Дата рождения01.06.1800
Дата смерти23.03.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1835
Дочь: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Karhu) Eeva Joonaksentytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.03.1870