Зуенок Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуенок Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуенок Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зуенок) Катерина

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
председатель союза белорусских писателей
Рождение ребёнка
1935

Сын: Зуенок Василь

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно

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