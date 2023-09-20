Зуенок Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуенок Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зуенок) Катерина
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
председатель союза белорусских писателей
Рождение ребёнка
1935
Сын: Зуенок Василь
Мать ребёнка: не указана
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно