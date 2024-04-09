Сидор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Михайла Семенов

Мать: Прасковья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Александр Сидоров

Мать ребёнка: Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Василиса Сидорова

Мать ребёнка: Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Аграфена Сидорова

Мать ребёнка: Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Максим Сидоров

Мать ребёнка: Анна Евдокимова

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