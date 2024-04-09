Сидор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Михайла Семенов
Мать: Прасковья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Александр Сидоров
Мать ребёнка: Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Василиса Сидорова
Мать ребёнка: Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Аграфена Сидорова
Мать ребёнка: Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Максим Сидоров
Мать ребёнка: Анна Евдокимова