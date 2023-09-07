Булин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: Малашина Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Булина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алочкина Галина Александровна
Мать ребёнка: Булина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булин Вадим Александрович
Мать ребёнка: Булина Анна
Смерть
Неизвестно