Макаров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Макарова Тамара

Рождение ребёнка
17.09.1988

Дочь: Макарова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Макарова Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Макарова Антонина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Антонина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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