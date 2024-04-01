Макаров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Макарова Тамара
Рождение ребёнка
17.09.1988
Дочь: Макарова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Макарова Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Макарова Антонина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно