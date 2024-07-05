Zevi Hirsh
Место рожденияBrest, Belarus
Дата рожденияОколо 1670
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen
Brest, Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
מקור: מחזה אברהם. אבד«ק מעזריטש דליטא. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=4958&st=&pgnum=7, אבד»ק דובנא. מחזה אברהם: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=4958&st=&pgnum=7