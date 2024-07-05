Zevi Hirsh Около 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zevi Hirsh

Место рождения

Brest, Belarus

Дата рождения

Около 1670

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Katzenellenbogen Avraham Dayan Of Brest-Litovsk Abraham Katzenellenbogen

Мать: Katzenellenbogen (Slonik) Daughter Of Bezalel Slonik

Brest, Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
מקור: מחזה אברהם. אבד«ק מעזריטש דליטא. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=4958&st=&pgnum=7, אבד»ק דובנא. מחזה אברהם: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=4958&st=&pgnum=7

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