Зуева (Нестерова) Анисья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Зуев Прокофий
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Евдокея Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Домна Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Нестеров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Петр
Смерть
Неизвестно