Зуева (Нестерова) Анисья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Нестерова) Анисья Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Зуев Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Нестеров Ларион Петрович

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Евдокея Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Домна Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Нестеров Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Петр

Смерть
Неизвестно
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