Терентьев Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Нина Петровна
Мать ребёнка: Терентьева Зоя
Рождение ребёнка
1925
Сын: Терентьев Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Зоя
Рождение ребёнка
1939
Сын: Терентьев Александр Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Зоя
Рождение ребёнка
25.10.1942
Сын: Терентьев Виктор Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Зоя
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Терентьева Зоя
Рождение ребёнка
1948
Сын: Терентьев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Зоя
Смерть
Неизвестно