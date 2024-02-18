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Терентьев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Нина Петровна

Мать ребёнка: Терентьева Зоя

Рождение ребёнка
1925

Сын: Терентьев Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Зоя

Рождение ребёнка
1939

Сын: Терентьев Александр Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Зоя

Рождение ребёнка
25.10.1942

Сын: Терентьев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Зоя

Рождение ребёнка
1945

Сын: Терентьев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Зоя

Рождение ребёнка
1948

Сын: Терентьев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Зоя

Смерть
Неизвестно

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