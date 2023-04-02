Романов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1900 ст.
Дочь: Романова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романова Татьяна Афанасьевна
Место жительства
1900 ст.
Вяжи-Заверх, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Крестьянин села Вяжи Вяжевской волости Новосильского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно