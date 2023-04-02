Романов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1900 ст.

Дочь: Романова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романова Татьяна Афанасьевна

Место жительства
1900 ст.
Вяжи-Заверх, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Крестьянин села Вяжи Вяжевской волости Новосильского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Татьяна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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