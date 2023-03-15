Локалина Анисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локалина Анисья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Локалин Пётр Матвеев

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Локалин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Матвеева

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Локалин Василий Матвеев

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Локалин Степан Матвеев

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Локалин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Локалин Павел Матвеев

Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локалин Матвей Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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