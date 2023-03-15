Локалина Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Локалин Пётр Матвеев
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Локалин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Матвеева
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Локалин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Локалин Матвей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно