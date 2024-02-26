Ефим Андреев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Андреев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Андрей Пименов (Ич)

Мать: Ирина Минова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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