Залилова Рафига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова Рафига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залилов Равиль Мазитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов Равиль Мазитович

Смерть
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
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