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Маслова Лукерья

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Савелий

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Моисей

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Третьякова (Маслова) Василиса

Отец ребёнка: Маслов Моисей

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Маслов Александр

Отец ребёнка: Маслов Моисей

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Резанцева (Маслова) Варвара

Отец ребёнка: Маслов Моисей

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Маслова) Анна

Отец ребёнка: Маслов Моисей

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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