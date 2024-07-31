Маслова Лукерья
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Моисей
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Третьякова (Маслова) Василиса
Отец ребёнка: Маслов Моисей
Рождение ребёнка
1749
Сын: Маслов Александр
Отец ребёнка: Маслов Моисей
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Резанцева (Маслова) Варвара
Отец ребёнка: Маслов Моисей
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Маслова) Анна
Отец ребёнка: Маслов Моисей
Смерть
Неизвестно