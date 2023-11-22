Полуэктова (Архипова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Полуэктов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Полуэктов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Парменович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930
Глухая, Толшменский район, Северный край