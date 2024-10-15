Дрозденко Мелания Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрозденко Мелания Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозденко Ермолай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.12.1886 ст.

Сын: Дрозденко Федор Ермолаевич

Отец ребёнка: Дрозденко Ермолай Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.

Дочь: (Дрозд) Наталия Ермолаевна

Отец ребёнка: Дрозденко Ермолай Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

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