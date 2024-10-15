Дрозденко Мелания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1886 ст.
Сын: Дрозденко Федор Ермолаевич
Отец ребёнка: Дрозденко Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.
Дочь: (Дрозд) Наталия Ермолаевна
Отец ребёнка: Дрозденко Ермолай Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно