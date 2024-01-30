Явцева (Коржеманова) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явцева (Коржеманова) Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

19.01.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1911

Дочь: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Явцев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Явцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Явцев Михаил Степанович

Смерть
19.01.1952

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