Арсений Венедиктов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Венедикт Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
26.10.1871
Сын: Арсений Арсеньевич
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
16.06.1974
Дочь: Ефросиния Арсеньевна
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Смерть
Неизвестно