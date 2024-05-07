Арсений Венедиктов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАрсений Венедиктов

Арсений Венедиктов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Венедикт Осипов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Тимофеева

Рождение ребёнка
26.10.1871

Сын: Арсений Арсеньевич

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Рождение ребёнка
16.06.1974

Дочь: Ефросиния Арсеньевна

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.