Махоркин Евдоким Феодосиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смерти14.05.1896 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Махоркин Феодосий
Мать: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Петрашева (Махоркина) Ксения Евдокимова
Мать ребёнка: Махоркина Густиния Фокиевна
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Дочь: Махоркина Марина Евдокимова
Мать ребёнка: Махоркина Густиния Фокиевна
Рождение ребёнка
25.01.1870 ст.
Сын: Махоркин Игнат Евдокимович
Мать ребёнка: Махоркина Густиния Фокиевна
Смерть
14.05.1896 ст.