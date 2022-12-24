Махоркин Евдоким Феодосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махоркин Евдоким Феодосиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

14.05.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Махоркин Феодосий

Мать: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Петрашева (Махоркина) Ксения Евдокимова

Мать ребёнка: Махоркина Густиния Фокиевна

Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Дочь: Махоркина Марина Евдокимова

Мать ребёнка: Махоркина Густиния Фокиевна

Рождение ребёнка
25.01.1870 ст.

Сын: Махоркин Игнат Евдокимович

Мать ребёнка: Махоркина Густиния Фокиевна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
14.05.1896 ст.
Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

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