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Угрюмов Сергей Григорьевич

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.03.1916

Дата смерти

16.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916

Отец: не указан

Мать: Угрюмова Аграфена (Агрипина) Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
09.11.1937
Владимирское ГВК
Из послужной картотеки моряков - Воинское звание: мл. ком. состав Наименование воинской части: в/ч 7756
Смерть
16.04.1943
Зубовщина, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
Военная награда
?.04.1943
Орден Отечественной войны I степени
Похороны
Неизвестно
Зубовщина, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
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