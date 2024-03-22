Угрюмов Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1916
Дата смерти16.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916
Военная служба
09.11.1937
Владимирское ГВК
Из послужной картотеки моряков - Воинское звание: мл. ком. состав Наименование воинской части: в/ч 7756
Смерть
16.04.1943
Причина смерти: На войне
Военная награда
?.04.1943
Орден Отечественной войны I степени
Похороны
Неизвестно