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Рысева Параскева Михайловна

Место рождения

Медведево, Доможировская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Михаил Фёдорович

Мать: не указана

Медведево, Доможировская волость, Новоладожский уезд
Рождественского Пашского прихода
Бракосочетание
15.01.1858 ст.

Муж: Рысев Николай Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.01.1859 ст.

Сын: Рысев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.02.1860 ст.

Дочь: Боярская Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.02.1862 ст.

Сын: Рысев Герасим Николаевич

Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.02.1863 ст.

Дочь: Рысева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.05.1868 ст.

Дочь: Пашкова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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