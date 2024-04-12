Рысева Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Михаил Фёдорович
Рождественского Пашского прихода
Бракосочетание
15.01.1858 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1859 ст.
Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1860 ст.
Дочь: Боярская Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1862 ст.
Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1863 ст.
Дочь: Рысева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1868 ст.
Дочь: Пашкова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Рысев Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно