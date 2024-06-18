Асадулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Асадуллин Ахметгарай Асадуллович
Мать ребёнка: не указана
Нижний Лешев Сармановский район Республики Татарстан
Смерть
Неизвестно
Нижний Лешев, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)