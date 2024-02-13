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Гранкин Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярёва (Гранкина) Клавдия Романовна

Мать ребёнка: Гранкин Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Павел

Мать ребёнка: Гранкин Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Борис Романович

Мать ребёнка: Гранкин Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Михаил Романович

Мать ребёнка: Гранкин Феодосия

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шайторова (Гранкина) Зинаида

Мать ребёнка: Гранкин Феодосия

Смерть
1968

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