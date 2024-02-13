Гранкин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярёва (Гранкина) Клавдия Романовна
Мать ребёнка: Гранкин Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Павел
Мать ребёнка: Гранкин Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гранкин Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гранкин Феодосия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шайторова (Гранкина) Зинаида
Мать ребёнка: Гранкин Феодосия
Смерть
1968