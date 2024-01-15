Аксёнов Вонифатий Михайлов (По Кр Отцу) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Вонифатий Михайлов (По Кр Отцу)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Неизвестно

Мать: Матрона Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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