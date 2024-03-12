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Кучин Василий Абрамович

Место рождения

с. Казьминовка, Россошанского района, Воронежской области

Дата рождения

05.05.1915

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Казьминовка, Россошанского района, Воронежской области
Рождение ребёнка
01.04.1940

Дочь: Переславцева Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Кузьменко Евдокия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1941
пропал безвести в 1941г. под Смоленском
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