Кучин Василий Абрамович
Место рожденияс. Казьминовка, Россошанского района, Воронежской области
Дата рождения05.05.1915
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915
с. Казьминовка, Россошанского района, Воронежской области
Рождение ребёнка
01.04.1940
Дочь: Переславцева Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Кузьменко Евдокия Ивановна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1941
пропал безвести в 1941г. под Смоленском