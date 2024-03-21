Коновалов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1965

Отец: Коновалов Дмитрий

Мать: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Валентина

Рождение ребёнка
09.04.1999

Дочь: Коновалова Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Валентина

Рождение ребёнка
05.06.2007

Дочь: Коновалова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Валентина

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