Коновалов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1965
Отец: Коновалов Дмитрий
Мать: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Валентина
Рождение ребёнка
09.04.1999
Дочь: Коновалова Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Валентина
Рождение ребёнка
05.06.2007
Дочь: Коновалова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Валентина