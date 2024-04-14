Лукьянова Юлия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.?
Дата смерти26.03.?
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.?
Отец: Демидов Кузьма Амплеевич
Мать: Демидова Анастасия
Рождение ребёнка
11.07.155
Дочь: Рыжкова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Емельянович
Рождение ребёнка
05.09.1959
Сын: Лукьянов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Емельянович
Смерть
26.03.?