Лукьянова Юлия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Юлия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.?

Дата смерти

26.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.?

Отец: Демидов Кузьма Амплеевич

Мать: Демидова Анастасия

Рождение ребёнка
11.07.155

Дочь: Рыжкова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Емельянович

Рождение ребёнка
05.09.1959

Сын: Лукьянов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Лукьянов Анатолий Емельянович

Смерть
26.03.?

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