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Дарья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Василий Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Григорьев (Ич)

Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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