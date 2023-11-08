Капран (Ведмецкая) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капран (Ведмецкая) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капран Иван Иосифович

Рождение ребёнка
10.06.1956

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Капран Иван Иосифович

Рождение ребёнка
03.02.1959

Сын: Капран Владимир Иванович

Отец ребёнка: Капран Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно

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