Капран (Ведмецкая) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1956
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Капран Иван Иосифович
Рождение ребёнка
03.02.1959
Отец ребёнка: Капран Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно