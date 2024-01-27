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Шнейдер Григорий Игнатьевич

Место рождения

Спасское, Чернігівська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Шнейдер Игнат Никифорович

Мать: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Спасское, Чернігівська область
1794: ф.712 о.1 д.218 села Спасского л.674 От казака Игната Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Денисовой Моисеенковой родился сын Григорий восприемник житель Спасский Николай Евстафиевич Острожс... Показать все
Смерть
1795
Спасское, Чернігівська область
ф.679 о.1 д.206 села Спасского л.47 об 18 Dec 1795 у Казака спасского Игната Никифорова Шнейдера преставился сын Григорий

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