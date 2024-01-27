Шнейдер Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1794
1794: ф.712 о.1 д.218 села Спасского л.674 От казака Игната Никифорова Шнейдера и жены его Ефросиньи Денисовой Моисеенковой родился сын Григорий восприемник житель Спасский Николай Евстафиевич Острожс... Показать все
Смерть
1795
ф.679 о.1 д.206 села Спасского л.47 об 18 Dec 1795 у Казака спасского Игната Никифорова Шнейдера преставился сын Григорий