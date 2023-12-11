Полынкина Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1855 ст.
Дочь: Полынкина Анна Логиновна
Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Анна Логиновна
Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.
Дочь: Екатерина Логиновна
Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1865 ст.
Дочь: Анна Логиновна
Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно