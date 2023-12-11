Полынкина Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынкина Евдокия Игнатьевна

Полынкина Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1855 ст.

Дочь: Полынкина Анна Логиновна

Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Анна Логиновна

Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Дочь: Екатерина Логиновна

Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1865 ст.

Дочь: Анна Логиновна

Отец ребёнка: Полынкин Логин Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынкин Логин Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close