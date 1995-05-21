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Черняшевский Николай Александрович
Черняшевский Николай Александрович
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Древо
Место рождения
Киев
, Киевский уезд
Дата рождения
21.05.1995
Пол
Мужской
Отец
Черняшевский Александр Всеволодович
1955 г.р.
Мать
Черняшевская (Матвиенко) Татьяна Павловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1995
Отец:
Черняшевский Александр Всеволодович
Мать:
Черняшевская Татьяна Павловна
Киев
, Киевский уезд
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