(Weisse) Anna Christina
Место рожденияTallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Дата рожденияОколо 24.12.1751
Дата смертиОколо 30.12.1751
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1751
Отец: Weisse Johann Philipp
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Смерть
Около 30.12.1751
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia