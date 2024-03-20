(Weisse) Anna Christina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Weisse) Anna Christina

Место рождения

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia

Дата рождения

Около 24.12.1751

Дата смерти

Около 30.12.1751

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1751

Отец: Weisse Johann Philipp

Мать: Weisse Catharina Elisabeth

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Смерть
Около 30.12.1751
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
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