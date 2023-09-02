Колгатина Феодосия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Колгатина (Колгатина) Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Романова (Колгатина) Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно