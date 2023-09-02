Колгатина Феодосия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Феодосия Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Колгатина (Колгатина) Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Романова (Колгатина) Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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