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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Сын: Ордин Сидор Климович
Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ордин Яким Климович
Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ордин Захар Климович
Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич
д. Татариново