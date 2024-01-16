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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Ордин Сидор Климович

Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ордин Яким Климович

Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ордин Мартемьян Климович

Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1749

Сын: Ордин Захар Климович

Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ордин Дорофей Климович

Отец ребёнка: Ордин Клим Артемьевич

д. Татариново
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