Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агреппина

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрепина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищенко Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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