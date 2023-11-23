Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Макаров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Никольская Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Макаров
Смерть
Неизвестно