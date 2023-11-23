Анисья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Макаров

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Никольская Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Макаров

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Макаров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Макаров

Смерть
Неизвестно

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